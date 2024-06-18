Montella'dan flaş Arda Güler açıklaması

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkıyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada rakip Gürcistan. Zorlu mücadele öncesi TRT Spor mikrofonlarına konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, özellikle Arda Güler konusunda çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Öncelikle yoğun yağmurdan yakınan İtalyan hoca, "Maalesef çok büyük bir yağmur var. Umarım zemin etkilenmez. Biz hazırız. Maçın ertelenmesini istemeyiz" diye konuştu. Taraftarlarımızın desteğine de değinen Montella, "Bize ekstra güç olmaya devam ediyorlar. Harika bir atmosfer var. Umarım kazanıp, herkesi mutlu ederiz" yorumunu yaptı.

Montella Arda Güler'i ilk 11'de tercih etmesi ile ilgili de şöyle konuştu: "Hem defansif hem ofansif oyunumuzu artık oturttuk. Çok bir değişiklik olmayacak pozisyon bazında. Arda ile beraber biraz daha kestirilemez bir hal alıyoruz. Çünkü Arda alanları en iyi şekilde okuyabilen, bulabilen bir futbolcu. Bu nedenle böyle bir karar verdik."