Montella'dan şaşırtan prim çıkışı

A Milli Takım'ın başında 2 maçta 2 galibiyet alan ve Milli Takım'ı EURO 2024'e taşıyan teknik direktör Vincenzo Montella'dan şaşkınlık yaratan prim çıkışı geldi.

Montella'dan şaşırtan prim çıkışı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2 maçta 2 galibiyetle Türkiye'yi 2024 Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçti.

Montella, "Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine 1954 yılında İtalyan teknik adam Sandro Puppo yönetiminde katılan Türkiye Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa Şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum. Kalitelerinden emin olduğumuz ve kendilerine güvendiğimiz oyuncularımızın Hırvatistan ve Letonya karşılaşmalarında sergiledikleri tutkulu ve azimli mücadelenin ardından Türkiye’yi 2024 Avrupa Şampiyonası’na taşıdıkları için onları gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sevgili Türk halkı, milli futbolcularımızın potansiyelinden asla şüphe etmeyiniz." diyen Montella, şu görüşlere yer verdi:

"Ben ve ekibim yalnızca onların becerilerini en iyi şekilde kullanmaları için uğraş verdik. Bizlere daha büyük sevinçler yaşatacaklarından eminim. Bize dün akşam verdikleri itici güçle Konya'daki zafer gecemize katkı sağlayan taraftarlarımıza da sevgilerimi sunuyorum. Son olarak, hazırlık dönemindeki özverili çalışmaları için teknik ekibime, kamp ortamını en iyi şekilde yürüten milli takım personeline ve destekleri için TFF yönetimine teşekkür ediyorum."

Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanılan maç sonrası TFF yönetiminin, Montella'ya EURO 2024'e katılım için prim teklif ettiği ileri sürüldü.

Takvim'deki habere göre Montella'nın primi geri çevirdiği öğrenildi.

İtalyan hocanın TFF'ye, "Bu kadronun başarısında Stefan Kuntz'un da emeği var. Ayrıca başarıda büyük pay sahibi olan futbolcular. Prim istemiyorum. Futbolcularımı prim verilmesi daha doğru olur" dediği belirtildi.

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