A Milli Takım'ın Bulgaristan ile 11 Ekim Cumartesi günü oynayacağı FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı komşu basınında geniş yer buldu.

Bulgar gazetesi Sega, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Bulgaristan maçı öncesi, Sofya’daki Vasil Levski Stadı’nda antrenman yapmayı istemediğini, bunun yerine 15 dakikalık basına görüntü vermek adına saha tanıtımıyla yetinme kararı aldığını gündeme taşıdı.

BULGARİSTAN'A TAKTİK BİLGİLERİN SIZMAMASI ADINA ÖNLEM

Montella’nın bu kararı, antrenmanı takip edecek Bulgar yetkililerin taktiksel detaylarla ilgili bilgi almasının önüne geçmek için verdiği belirtildi.

Milliler yarın İstanbul'da yapacağı son antrenmanın ardından Sofya'ya hareket etmesi ve düzenlenen basın toplantısının ardından ise 15 dakikalık sembolik olarak sahaya çıkması beklendiği ifade edildi.