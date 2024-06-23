Montella'nın Arda Güler'e şerefsizce davrandığı ortaya çıktı. Sen kimsin Montella

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Montella'nın Arda Güler'e şerefsizce davrandığı ortaya çıktı. Sen kimsin Montella

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın yıldızımız Arda Güler'e yaptığı hareket tepki topladı.

EURO 2024’teki ikinci maçında milli takımımız Portekiz ile kozlarını paylaştı.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede Ay-yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup oldu.

SON MAÇA KALDIK

Bu sonuç ile birlikte Portekiz grupta liderliğe yükselirken millilerin kaderi son maça kaldı.

Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak olan milli takımımız mücadeleden puan çıkarması halinde adını bir üst tura yazdıracak.

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MONTELLA ARDA GÜLER'E ŞERESFSİZCE DAVRANDI

Kritik mücadele öncesi milli takım antrenmanlarına hemen başlarken skandal bir olay yaşandı.

Antrenman sırasında takımla birlikte çalışmaya hazırlanan Arda Güler’e Montella'nın yaptığı 'yuh artık' dedirtti.

Arda Güler'in yanına gelen İtalyan teknik adam yeleği alarak Yusuf Yazıcı'ya verdi ve genç yıldızımızdan uzaklaşmasını istedi.

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GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Olanlara anlam veremeyen Arda Güler oradan uzaklaşırken yardımcı antrenöre gidip derdini anlattı.

Montella'nın bu kararı sonrası yardımcı antrenör durumu anlatmaya çalışırken göz bebeğimize yapılan bu davranış gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyayı gönderi yağmuruna tutan kullanıcılar Montella'dan hesap sordu.

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