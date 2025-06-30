Montella'ya yeni sözleşme: 'Boyum uzun, forvette beni oynat'

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilendi.

2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatıldı.

Montella için Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı.

'ÇOCUKLAR ONU ÇOK SEVİYOR'

Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:

"Vincenzo Montella çok güzel bir kolej havası kurdu. Çocuklar, onu çok seviyor. Geldiğimiz günden beri ilişkilerimiz gayet iyi. Her konuda anlaşabiliyoruz. Bazen hocamız kamuoyu tarafından eleştiri alıyor. Peygamberlerin bile kusurları vardı, kusursuz insan yok. Gelişme açık olmaz lazım, hocamız da açık. 'Forvetsiz oynuyor' diyorlar, ben de 'Boyum uzun, beni oynatabilirsin' diyorum.

Tarihin en ahlaklı kadrosu. Önümüzde çok önemli maçlar var. ABD'de provayı yaptık. 2026 Dünya Kupası'nda hocamızın, oyuncu kardeşlerimizin katkısı, yönetimin çabası ile gideceğiz. Sizlerin de destek olmasını rica ediyorum. 2002'den beri Dünya Kupası'na gidemiyoruz, inşallah 2026'da ABD'de oluruz. Türkiye'yi ve Müslüman alemini inşallah sevindirecek sonuçlar alırız."

'KAFAMIZ DÜNYA KUPASI'NDA'

Törende açıklamalarda bulunan Montella ise şunları söyledi:

"Çok duygulandığımı söylemek istiyorum. 21 Eylül'de bu göreve geldiğimden beri çok özel bir günde başladığımı düşündüm, vefat eden babamın doğum günüydü. Başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Başkanımız geldikten sonra karakterlerimizin ne kadar benzer olduğunu gördüm. İbrahim Başkan'ı bir arkadaşım gibi görebiliyorum artık. Size inanan pozitif insanlar olunca her şeyin daha kolay olabildiğini gördüm.

Özellikle futbolculara teşekkür ederim, aile ortamı kurmamıza çok yardımcı oldular. Bizi ayrı ayrı gururlandırdılar. Hem Türk hem İtalyan teknik ekibimize ve federasyonda çalışanlara emekleri için teşekkür ederim. Selçuk Hoca'ya (Şahin) da teşekkür ederim, bize çok katkıları oldu. Kariyerinde başarılar diliyorum.

689 maçı statlardan seyrettik, ekibimle bu çalışmaları yürütürken, birçok ilke imza attık. Bu fırsatları bize sundular. 16 sene Avrupa Şampiyonası'na gittik, gruptan lider çıktı. Almanya'ya karşı 72 yıl sonra kendi topraklarında kazandık. Bu sunulan imkanlarla oldu. Şimdi kafamız Dünya Kupası'nda. İspanya güçlü bir takım ama Gürcistan gelişiyor ve Portekiz'i yendiler. Bulgaristan gelişiyor. Kafamız orada ve bütün hayallerimize ulaşmak istiyoruz.

Haksız eleştirilerden etkilenmiyorum. Sizden Kasım ayına kadar ricam, yapıcı eleştirilerde bulunalım. Pozitif durumu bozmayalım. 23 yıldır Dünya Kupası'na gidememek beni üzüyor. Nasıl olur da Türk Milli Takımı bu kadar uzun süre Dünya Kupası'na gidemez? Sizden ricam birlik olmamız. Milli Takım hocası olarak bu projeye devam edebilmek hayalimdi, sizler burada olduğunu için teşekkür ederim."