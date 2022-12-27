27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan amirallerin beraatine itiraz

Cumhurbaşkanlığı'ndan amirallerin beraatine itiraz

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve “cüppeli amiral” açıklaması nedeniyle açılan davada tüm isimlere beraat kararının ardından Cumhurbaşkanlığı’nın mahkemeye “süre tutum” dilekçesi sunduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:22
Takip Et

Montrö bildirisine imza atan 103 emekli amiralin beraatine Cumhurbaşkanlığı'ndan itiraz. Süre tutum dilekçesi verildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan amirallerin beraatine itiraz
+
Aa
-

Emekli amiraller hakkında Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve “cüppeli amiral” açıklaması nedeniyle açılan davanın tüm isimlerin beraatiyle sonuçlanan kararına Cumhurbaşkanlığı da itiraz edecek.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, dava “suçtan etkilenen” olarak katılan sıfatıyla bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın da karardan bir gün sonra mahkemeye “süre tutum” dilekçesi sunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı avukatı, dilekçede, “Mahkemeniz hükmünü, yasa ve hukuka uygun bulmadığımızdan istinaf kanun yoluna başvuru talebinde bulunuyoruz” dedi. Gerekçeli hükmün tebliğ edilmesinin ardından gerekçeli ve ayrıntılı istinaf başvurusunun yapılacağı kaydedilen dilekçede, yasal süre içinde bu başvurunun yapılabilmesi için süre istendi.

NE OLMUŞTU?

Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) tarikat yapılanmasına izin verilmemesi çağrısında bulundukları gerekçesiyle yargılanan emekli amirallerin davası, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Buna göre eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel ile emekli amiraller Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 103 sanık, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan beraat etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türküm
27.12.2022 14:22
Vatansever ler hapislerde çürütüyorlar katil yobaz Hizbullahçılar ve mafyaları affediyorlar iktidar değiştiğinde bu karalarda arkasında önünde kim varsa hesap vermeliler  
 
aaaa
27.12.2022 14:10
montro sözleşmesi sanki sarayın umurunday dı  
 
Yurttas
27.12.2022 13:59
Düzgün , Deniz kuvvetlerinin Montrö boğazlar sözleşmesini aman unutmayalım boğazlar bizim TC devletinin kontrolünde olmalıdır beyanının hapis cezası nin Adaleti nereden Malımıza sahip çıktılar.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
6
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.