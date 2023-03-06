Mor lahana hangi rahatsızlıklara iyi gelir

Sebzeler ve meyveler en büyük antioksidan deposu. Çiğ bitkisel beslenme mide-pankreas bağırsak sistemini hiç yormaz, midede sindirimleri çok kolaydır ve böylece mideyi yormaz.



Pankreası dinlendirmek için çiğ bitkisel beslenme miktarının artırılması gerekir. Mor lahana da onlardan biri. İnsan motorunun en iyi yakıtının bitkisel beslenmeyle sağlanabileceğine vurgu yapan Çoruhlu “Çiğ bitkisel beslenme mide-pankreas-bağırsak sistemini hiç yormaz, midede sindirimleri çok kolaydır ve böylece mideyi yormaz. Sebzeler çiğ yendiğinde bunların içeresinde kendi kendilerini sindirecek doğal enzimler vardır. Pankreastan sindirim enzimi istemezler. Pankreasımızın sadece şeker yediğimizde insulin ürettiğini sanırız. Oysa pankreas mideden gelen besinlerin sindirimi için her öğünde enzim salgılamak zorundadır. Hayvansal etler, hazır gıdalar, unlu mamül söz konusu olduğunda bu enzimler şarttır. Çünkü bu yiyecekler esasen ölüdür ve içlerinde enzim bulundurmazlar” şeklinde konuştu.