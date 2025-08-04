Mor Yayla’da coşku dolu festival: İspir unutulmaz anlar yaşadı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzurum’un İspir ilçesindeki Mor Yayla’da düzenlenen festival, bu yıl da büyük coşkuyla gerçekleşti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in katılımıyla etkinlik, özel bir renk kazandı. Bürokratlar, iş insanları, köylüler ve yerel siyasi temsilciler yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şenlik, muhteşem performanslarla devam ediyor.

Festivalde serin hava ve eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz anlar yaşanıyor.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İspir’deki Mor Yayla Şenlikleri’nde değerli hemşehrilerimizle buluştuk. Yıllardır birlikteliğin sembolü olan bu güzel etkinlikte; gönüller birleşti, kültürel mirasımız yeniden canlandı. Çocukların sevinci, ailelerin yoğun ilgisiyle şenliğimiz, unutulmaz bir anıya dönüştü. Emeği geçenlere teşekkür eder, bu dayanışmanın sürmesini dilerim” dedi.

Mor Yayla’da coşku dolu festival: İspir unutulmaz anlar yaşadı!

Mor Yayla’da coşku dolu festival: İspir unutulmaz anlar yaşadı!

Mor Yayla’da coşku dolu festival: İspir unutulmaz anlar yaşadı!

Mor Yayla’da coşku dolu festival: İspir unutulmaz anlar yaşadı!

Mor Yayla’da coşku dolu festival: İspir unutulmaz anlar yaşadı!

Mor Yayla’da coşku dolu festival: İspir unutulmaz anlar yaşadı!

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