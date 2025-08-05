Morata için Galatasaray'a dev teklif

Galatasaray'ın geçtiğimiz kış transfer döneminde Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol forvet Alvaro Morata'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Teknik direktörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı Serie A ekibi Como'dan gelen teklifi kabul eden ve sarı kırmızılılardan ayrılmak istediğini belirten Morata'ya Galatasaray yönetiminden henüz vize çıkmadı.

Galatasaray'ın bonservisi Milan'da olan oyuncuyla kiralık anlaşmasının sonlandırılması için Como'dan da 10 miliyon euroya yakın bir ödeme talep ettiği, Morata cephesinin ise kendisine kolaylık sağlanması için yönetimle konuştuğu iddia edilmişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DEVREYE GİRDİLER

Son çıkan haberlere göre Suudi Arabistan'dan da Morata için yeni bir teklif geldi. İsmi henüz açıklanmayan bir kulübün bu hafta Milan'a 15 milyon euro bonservis, Galatasaray'a da 10 milyon euro fesih bedeli önererek oyuncuyla görüşeceği öğrenildi.

Morata'nın Como'ya gitmek konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken Suudi kulübünden gelecek astronomik bir maaşın oyuncunun fikrini değiştirebileceği öne sürüldü.

Morata geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.