Morata resmen Galatasaray'da

Kaynak: Haber Merkezi
Morata resmen Galatasaray'da

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata sarı kırmızılı formayı giydi.

Galatasaray Serie A ekibi Milan'dan Alvaro Morata'nın transferini resmen açıkladı.

77 NUMARA GİYECEK

Sarı kırmızılı takım ile sözleşme imzalayan Morata formayı giydi. Bir klasik olan Metin Oktay selamını yapan dünyaca ünlü oyuncu bu sezon Galatasaray'da 77 numaralı formayı giyecek.

COŞKUYLA KARŞILANDI

İstanbul'a geldiğinda havaalanında Galatasaray taraftarı tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Morata bu ilgi karşısında kayıtsız kalamamıştı. İspanyol oyuncu taraftarların yanına giderek onlarla üçlü çektirdi ve tezahürat yaptı. Morata'nın Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maç için Gaziantep'e gitmesi bekleniyor.

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