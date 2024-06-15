Morglarda yer kalmadı

Ekvator'un en tehlikeli yerlerinden biri kabul edilen Guayaquil Eyaleti'nin başkenti Guayas'ın idari yetkilileri tarafından Cuma günü öğleden sonra yapılan açıklamada "Şehirdeki morglar ağzına kadar dolmuş durumda. Ortalıktaki kötü kokunun kaynağı da morga alamadığımız cesetlerden kaynaklanıyor. Bu sorunu aşmak için ne yapacağımız hakkında kesin bir karar almamız gerekiyor" diye konuştu.

Ekvator'da yerel medyanın yaptığı haberlerde Adli Tıp Kurumu, morgun kapasitesini aşan yaklaşık 200 cesedin biriktiğini ve bunları depolamak için kullanılan soğutma ünitesinin arızalanarak civardaki sakinleri rahatsız ettiğini belirtti.

Ekvador medya kuruluşları Ecuavisa ve Teleamazonas, cesetlerle dolu konteynırlara dronlarla çeşikti svıların sıkıldığı görüntüleri servis etmesi, eyalette yaşayanlar arasında infiale neden oldu. Söz konusu görüntüler hakkında ne Adli Tıp Kurumu ne de Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.