Moskova: İran'la işbirliğimiz devam ediyor

Editör: Ersoy Özdem

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran ile Rusya arasında askeri işbirliği olması nedeniyle Tahran'a karşı baskılar uygulamasına ilişkin medya düzeyinde yapılan tahminlere tepki olarak

"Moskova ile Tahran, Washington'un karşı tavırlarına itina göstermeden aralarındaki işbirliği devam ettiriyor" dedi.

Reuters haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisinin açıklamasına dayanarak, Amerika'nın Moskova ile Tahran arasındaki askeri işbirliğine karşı baskılarıyla ilglli bir haber yayınladı.

Bu habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bu bağlamda, ülkesiyle İran arasındaki askeri işbirliğinin jeopolitik baskıların etkisinde kalmayıp olduğu gibi devam edeceğini belirtti.