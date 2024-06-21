Moskova’yı şiddetli fırtına vurdu! Ölü ve yaralılar var

Moskova'da meydana gelen güçlü fırtına, can kaybına ve yaralanmalara neden oldu.

Rusya'nın başkentinde etkisini gösteren fırtına sonucunda birçok ağacın kökünden sökülmesine, araçlara ve binaların dış yüzeylerine zarar verilmesine yol açtı.

Yerel otoritelerin verdiği bilgiye göre, Moskova'da bir kişi devrilen bir ağacın altında kalması, diğer bir kişi ise çöken bir iskelenin üzerinde bulunması sebebiyle yaşamını yitirdi.

Ayrıca, fırtına nedeniyle 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şiddetli fırtınanın etkisinin devam etmesi öngörülüyor.