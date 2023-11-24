Mossad Başkanı'ndan apar topar Katar ziyareti

İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın başkanı David Barnea’nın Hamas ile esirlerin takas edilmesini öngören insani ara uzlaşısına ilişkin temaslarda bulunmak üzere Katar’a gittiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Mossad Başkanı'ndan apar topar Katar ziyareti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, MOSSAD Başkanı Barnea, esir takasının nasıl uygulanacağını Katarlı yetkililer ile görüşmek üzere Doha’ya gitti.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de, “MOSSAD Başkanı, Katarlı yetkililer ile görüşmek için Katar'ı ziyaret ediyor. Barnea, anlaşmanın ayrıntılarını görüşmek ve anlaşmanın garanti altına alınmasını sağlamak için üst düzey yetkililer ile görüşüyor” ifadelerine yer verildi.

Barnea'ın, Beyaz Saray’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns ile yakın temas halinde olduğu belirtilen haberde, esirlerden sorumlu İsrailli yetkili Tümgeneral Nitzan Alon'un da Barnea'ya eşlik ettiği aktarıldı.

İNSANİ ARA YARIN BAŞLIYOR

Hamas ile İsrail arasında 4 günlük insani ara ve esir takası konusunda varılan anlaşmanın yarın yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı. Serbest bırakılacak 50 esirin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu aktaran Ebu Merzuk, ellerindeki her esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 3 Filistinli tutuklunun serbest bırakılacağını belirtmişti.

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