Motokurye ölümden döndü

Zonguldak'ın Bülent Ecevit Üniversitesi Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
İddiaya göre İ.Ö. (54) idaresindeki 67 M 0604 midibüs ile B.K. (24) idaresindeki 06 DKY 978 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada B.K. isimli motokurye yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, daha sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Öte yandan ekiplerin olay ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.