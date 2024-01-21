Motokuryelerden Yunus Emre Göçer tepkisi. 27 bin 300 TL ceza vicdanları kanatmıştır

Kaynak: İHA
Motokuryelerden Yunus Emre Göçer tepkisi. 27 bin 300 TL ceza vicdanları kanatmıştır
Denizlili motokuryeler Yunus Emre Göçer’i öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen 27 bin 300 TL cezaya tepki gösterirken verilen cezaların vicdanları kanattığına dikkat çekti.

Denizli’de motosikletli kuryeler derneği, kurye kazalarında yaşanan artış nedeniyle açıklama yaptı.

Yunus Emre Göçer’in Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohumad tarafından katledildiğine dikkat çeken dernek başkanı Emin Başaran, sanığa verilen 27 bin 300 TL adli para cezasına tepki gösterirken Göçer’in kazası sonrası pek çok kuryenin mesleği bırakma noktasına geldiğine vurgu yaptı.

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Başaran ayrıca, TÜİK ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinde 2023’de kazalarda 2 bin 984 kişinin vefat ettiğini belirtirken 2022’de 58, 2023’de 68 kuryenin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Kazalara ilişkin mahkemelerde çıkan kararların vicdanları sızlattığını belirten Başaran, “Türk Ceza Kanunu’nda bulunan bu düzenlemelerin anayasamızın ruhuna aykırı olduğu kanaatindeyiz. Mahkemelerde çıkacak kararların bir nebze de olsa vicdanları rahatlatmasını, trafikte sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlayacak cezai müeyyidelerin getirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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