Motor kopartan kazada şaşkınlık yaratan detay

Zonguldak'ta kaygan yolda viraja süratli şekilde giren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton bariyerlere süratle çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın motoru yerinden koparak yola uçtu.

KAYNAK: İHA
Motor kopartan kazada şaşkınlık yaratan detay

İHA'nın haberine göre, kaza, gece sıralarında Zonguldak’ın Alaplı İlçesi'ne bağlı Plajlar Mevkii'nde meydana geldi. Mazlum G. yönetimindeki 41 ABG 503 plakalı Tofaş marka otomobil Akçakoca istikametinden Belediye Plajlar Mevkii'ne seyretmeye başladı. Hızını artıran sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracının hakimiyetini sağlayamayan Mazlum G., süratle beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru koparak yola savruldu.

BURNU BİLE KANAMADI

Araç hurda yığınına dönerken, Mazlum G., büyük şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. G., aracından kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücünün herhangi bir yarası olmadığını gören sağlık ekipleri sürücüyü tedbir amaçlı muayene ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Akçakoca-Alaplı karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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