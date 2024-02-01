Motorinden sonra benzinde de bir ilk. Tabelayı gören araç sahipleri şaştı kaldı

Kaynak: Mynet
Motorinden sonra benzinde de bir ilk. Tabelayı gören araç sahipleri şaştı kaldı
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrasında araç sahipleri istasyonlarda ne yapacaklarını şaşırdı. Benzine günün ilk saatlerinde gelen son zamla beraber tabelalar böylesini ilk defa gördü.

Araç sahipleri ‘bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Şubat 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?’ gibi soruları her sabah internetten aramaya devam ediyor.

Bu sorular sorulmaya devam edilirken saraç sahiplerini üzecek bir son dakika gelişmesi ‘daha’ yaşandı. Akaryakıt fiyatları neredeyse her gün olduğu gibi bugün bir kez daha zamlandı! Benzin fiyatları tabelalarda zamlı tarifede belirdi. İşte il il güncel benzin ve mazot fiyatları..

BENZİNE 95 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorin’in litre fiyatları peş peşe gelen zamlar ile 43 liranın da üzerine yükselerek tarihi rekor seviyesini her geçen gün egale etmeye devam ederken bugün benzin litre fiyatı da 0,95 kuruş arttı. Böylece benzin 40 liranın üzerine çıkarak tarihinin en yüksek satış fiyatını gördü.

SON FİYATLAR NE OLDU?

Zam sonrası benzin fiyatları İstanbul’da ortalama 39,32 TL, Ankara’da 39,98 TL ve İzmir’de 40,18 TL’ye yükseldi.

ANKARA
Benzin: 39,98 TL
Motorin: 42,35 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

İSTANBUL
Benzin: 39,23 TL – 39,32 TL
Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

İZMİR
Benzin: 40,18 TL
Motorin: 42,54 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

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