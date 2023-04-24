Motorine indirimcik geliyor

Akaryakıta bu gece yarısından sonra 47 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Yapılacak indirim sonrası İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 19 lira 68 kuruşa düşecek.

Motorine indirimcik geliyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Türkiye seçim sürecine girerken, motorine "Yaptık" demek için indirim yapılacak. Bu gece yarısı saat 00.01'de motorinin litre fiyatına 47 kuruş indirimcik yapılacak.

Son dakika değişikliği olmazsa 47 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 68 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 74 kuruşa, Ankara'da 20 lira 10 kuruşa İzmir'de 20 lira 18 kuruşa depolara doldurulacak.

Yapılan indirimi komik bulan sürücüler "Lira lira bindirim yapan hükümet şimdi kuruş kuruş indirimcik yapıyor. Sordukları zaman indirim de yapıyoruz diyecekler. Ama seçim sonrası iktidarda kalırlarsa bindirim yapacaklar. Bütçedeki açığı yine akaryakıta, tütün ürünlerine ve alkollü içeceklere zam yağdıracaklar. Hükümet, vatandaşının sırtına kaldıramayacağından fazla yük yüklemeyi adet haline getirmiş durumda. Vatandaş kırmıza etin tadını bile unuttu" yorumunu yaptılar.

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