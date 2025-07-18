Motorlu testere kabusu! Hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Kaynak: DHA
Motorlu testere kabusu! Hastaneye yetiştirmek için zamanla yarıştılar

Bursa İnegöl’de orman ürünleri fabrikasında çalışan bir işçi motorlu testereye elini kaptırdı. Ekipler, sağ elini kaptıran işçiyi yetiştirmek için zamanla yarıştılar.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında, sağ elini motorlu testereye kaptıran Yavuz T. (62) yaralandı

Olay, saat 14.30 sıralarında, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Yavuz T., ahşap kesimi yaptığı sırada sağ elini motorlu testereye kaptırdı. Yaralanan işçi, özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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