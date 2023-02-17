Motorola Edge 40 Pro’nun özellikleri sızdırıldı

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Motorola’nın yakın zamanda tanıtacağı Moto Edge 40 Pro’nun özellikleri paylaşıldı. Telefon Android 13 işletim sistemi ile geleceği öğrenildi.

Motorola Edge 40 Pro, Geekbench testlerinde oraya çıktı. Testlere göre telefon Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacak.

ANDROİD 13 DETAYI

12 GB RAM’in yer aldığı görülen cihaz 1.480 tek çekirdek puanı ve 4.889 çoklu çekirdek puanına sahip olacak. İşletim sistemi tarafında ise Android 13’ün olduğu görülüyor.

60 MP ÖN KAMERA İLE GELEBİLİR

Moto X40 temel alınırsa cihazda 6.7 inç boyutlarında 1080x2400 çözünürlükte 165 Hz OLED bir ekran bulunacak.

Kamera tarafında ise 50 MP ana, 50 MP geniş açı ve 12 MP makro açı bulunan üçlü kamera setinin tercih edilecek. Ön tarafta ise 60 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alacak.

BATARYA

Bataryada 4.600 mAh kapasiteli 125 W kablolu, 15 W kablosuz ve 5 W test kablosuz şarj özelliği bulunacaktır.