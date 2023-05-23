Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu satışa çıkıyor. Fiyatı ise cep yakıyor!

Motorolla Razr 40 Ultra telefon modelinin fiyatları ortaya çıktı.

Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu satışa çıkıyor. Fiyatı ise cep yakıyor!

Motorolla’nın yeni katlanabilir telefonunun fiyatı sızdı.

Motorola Razr 40 Ultra, bazı satış sitelerinde 1066 dolardan başlayan fiyatlarla listelendiği bildirildi.

ÖZELLİKLERİ

Cihaz dev bir dış ekran tasarımıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’e rakip olacak.

Kapak ekranında, iki büyük kamera lensi ve led flaş karşımıza çıkıyor. Razr 40 Ultra’nın Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcinsinden güç alması bekleniyor.

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Razr 40 Ultra’da ana kamera 12 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX563 sensörü olacak. Bu kameraya, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik edecek.

Telefonun gelecek haftalarda tanıtılacağı öğrenildi.

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