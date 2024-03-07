Motorundan alevler fışkıran uçak acil iniş yaptı

United Airlines'a ait Boeing uçağı, motorlarundan çıkan alevlerin ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.

George H. Bush Houston Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak tırmanmanın ardından motorunun birinden alevler çıkması üzerine geri dönüş yaptı. Uçak içinden video çeken yolcu olay meydana geldiğinde uçağın Florida'ya yaptığı iki saatlik yolculuğun sadece 15. dakikasında olduğunu belirtti.

United Airlines tarafından yapılan açıklamada "1118 sefer sayılı uçuş, motor sorunu nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra Houston'a döndü. Uçuş güvenli bir şekilde sonlandırıldı ve yolcular normal bir şekilde uçaktan ayrıldı. Yolcularımızı varış noktalarına götürecek yeni bir uçak ayarladık" dendi.



United Airlines'ın motorunda çıkan yangının nedeni henüz açıklanmadı ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.