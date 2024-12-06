Motosiklele 30 metre sürüklendi, kalkıp yoluna devam etti

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan 35 yaşındaki Murat Ş. yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklet 30 metre boyunca sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, sürücü Murat Ş. herhangi bir yaralanma belirtisi göstermediğini belirterek hastaneye gitmeyi reddetti. Ardından kazaya karışan motosiklete yeniden binerek yoluna devam etti.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, motosikletin devrilmesi ve sürücünün kazanın ardından hızla toparlanarak kalkıp yoluna devam etmesi net bir şekilde görüldü.