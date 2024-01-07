Motosiklet eldiveni silah sayıldı. Savcılıktan emsal karar

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçtiğimiz yılın Şubat ayında, motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, Tayfun B., kavgada motosikletini Kayhan G. üzerine sürdü. Motosikletinden düşen Kayhan G., Tayfun B.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kayhan G.'nin darp raporu alarak şikayette bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Tayfun B., ecza deposuna ait motosikleti kendisinin kullandığını ancak akşam üzeri mesai saati dışında olduğu için olay anında motosikleti kendisini kullanmadığını iddia ederek suçlamayı kabul etmedi.

MOTOSİKLET ELDİVENİYLE DARP ETTİ

Ancak Tayfun B., Kayhan G.'yi teşhis ederek, Tayfun B.'nin yol istediğini duymadığını ve motosiklet sürücülerini düşmeye karşı koruyan ve sert cisimlerle desteklenen eldivenlerle darp edildiğini ifade etti.

SİLAH SAYILDI

Kayhan G.'nin ifadesi üzerine savcılık, korumaları eldivenlerin incelemesini yaparak soruşturma dosyasına ekledi ve motosiklet eldivenini silahtan sayıldığını belirtti. Şüphelinin motosiklete hasar da verdiğini belirten savcılık "Silahla yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından 6 yıl 10 aya kadar hapsini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkemede hakim karşısına çıkan şüpheli Tayfun G., suçlamaları kabul etmeyerek "o gün nöbetçi ben miydim hatırlamıyorum" dedi. Saldırıya uğrayan motosikletli ise kendisini darp edenin Tayfun G. olduğunu belirterek 3 bin 500 lira zararının olduğunu söyledi.

Sanık bunun üzerine suçu olmasa da zararı ödeyeceğini belirtince mahkeme, zararı ödemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.