Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi’nde iddiaya göre, F.Ö.’ye ait motosiklet, apartmanın bahçesinde park halinde olduğu sırada 2 kişi tarafından çalındı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 2 şahsın gece geç saatlerde olay yerine gelerek önce apartmanın girişini kontrol etmesi ve sonrasında kimsenin olmadığını fark edince park halindeki motosikleti çalarak olay yerinden kaçma anları yer aldı.

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören F.Ö., güvenlik kameralarını incelediğinde motosikletinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polis görüntülerden eşkâlini tespit ettiği 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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