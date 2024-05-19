Motosiklet, kamyonetle çarpıştı: Çocuklar kalp masajı ile hayata döndürüldü

Kaza saat 20.00 sularında Burdur’un Bucak ilçesi, Onaç Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 13 yaşındaki Mehmet Sefa S.'nin kullandığı motosiklet ile 40 yaşındaki Yaşar D.'nni kullandığı kamyonet Mustafa Özkan Caddesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın kuvvetli ile savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Sefa S. ve arkasında oturan 13 yaşındaki Bayram S. ağır yaralandı. Kazaya şahit olanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinçleri kapalı olan çocuklara kalp masajı uygulandı. Yaralı çocuklar önce Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ardından biri Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğeri ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyoneti kullanan kişi ise ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü.

Ağır yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.