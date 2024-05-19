Motosiklet, kamyonetle çarpıştı: Çocuklar kalp masajı ile hayata döndürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet, kamyonetle çarpıştı: Çocuklar kalp masajı ile hayata döndürüldü
Burdur’daki kazada kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 çocuk ağır yaralandı, çocuklar kalp masajı ile hayata döndürüldü.

Kaza saat 20.00 sularında Burdur’un Bucak ilçesi, Onaç Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 13 yaşındaki Mehmet Sefa S.'nin kullandığı motosiklet ile 40 yaşındaki Yaşar D.'nni kullandığı kamyonet Mustafa Özkan Caddesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın kuvvetli ile savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Sefa S. ve arkasında oturan 13 yaşındaki Bayram S. ağır yaralandı. Kazaya şahit olanların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

motor1.jpg

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bilinçleri kapalı olan çocuklara kalp masajı uygulandı. Yaralı çocuklar önce Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ardından biri Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne diğeri ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyoneti kullanan kişi ise ifadesi alınmak üzeri polis merkezine götürüldü.

Ağır yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Yaşlı adamı tartaklayıp gasp etti
Yaşlı adamı tartaklayıp gasp etti
TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı
TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı
Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı
Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı
Kuşadası’nda uyuşturucu alışverişine suçüstü yapıldı
Kuşadası’nda uyuşturucu alışverişine suçüstü yapıldı
Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kütahya'da PKK/KCK operasyonunda 12 kişi gözaltı alındı
Kütahya'da PKK/KCK operasyonunda 12 kişi gözaltı alındı
Son Haberler
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı Yerel Haberler
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Aile meclisinden ölüm emri çıktı: Arazi anlaşmazlığında kurşun yağdırdılar Yaşam
Aile meclisinden ölüm emri çıktı: Arazi anlaşmazlığında kurşun yağdırdılar
Yaşlı adamı tartaklayıp gasp etti Yerel Haberler
Yaşlı adamı tartaklayıp gasp etti
200 TL piyasaya sürüldüğünde 132 dolar ediyordu. Şimdi ise tek hanelerde Ekonomi
200 TL piyasaya sürüldüğünde 132 dolar ediyordu. Şimdi ise tek hanelerde
Mardin'de güvenlik korucusunun sır ölümü: 5 kurşunla vurulmuş halde bulundu Yaşam
Mardin'de güvenlik korucusunun sır ölümü: 5 kurşunla vurulmuş halde bulundu
TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı Yaşam
TEM Otoyolu’nda beyaz eşya yüklü TIR’ın dorsesi alev alev yandı