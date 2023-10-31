Motosiklet kazasında 2 kişi köprüden düştü

Ankara’nın Sincan ilçesinde motosiklet kazası sonucunda motosiklette bulunan sürücü ve yolcu köprüden düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet kazasında 2 kişi köprüden düştü

Ankara'nın Sincan ilçesi Ayaş Caddesi'nde iddialara göre 70 DL 935 plakalı motosiklet, başka bir motosiklet ile yarışırken virajı dönemeyerek kaza yaptı ve motosiklette bulunan iki kişi köprüden düştü.

Çubuk Çayı’na düşen iki kişiden B.A. hayatını kaybederken G.O. ise ağır yaralandı. Kazayı o sırada görev esnasında olan bekçiler gördü ve telsizden anons etti. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı noktada daha önce olan bir kazada motosikletin çarptığı beton bariyerin hasar aldığı, motosiklet kazası sonrasında ise beton parçanın koparak kaza yapan kişilerin üstüne düştüğü iddia edildi.

Kazanın ardından 2 kişi ifade almak için karakola götürülürken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın ardından ise olay yerinde gergin anlar yaşandı.

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