Motosiklet kazasında ölen genç ünlü sanayicinin oğlu çıktı. Milyarder iş insanı acı haberle yıkıldı

İzmit'te 1974 yılında kurulan Tunç Metal Döküm Sanayii makina İmalatı, cam, gemi inşa, vana ve pompa sektörleri ile demir çelik, özel dökümler, demir döküm, savurma döküm, kum döküm, kontini döküm gibi alanlarda büyük başarılar elde etti.

Tunç Metal Döküm Sanayii firmasının sahibi Cüneyt Bıçkı'nın 33 yaşındaki oğlu Ali Bıçkı, D-130 karayolu Yalova istikameti Tepeköy Mahallesi mevkisinde kullandığı 41 ABD 049 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Süratle bariyerlere çarpan Ali Bıçkı, motosikletinin devrilmesine engel olamadı. Motosikletten düşen Ali B. yola savruldu. Kazayı gören sürücüler durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali Bıçkı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ali B.'nin cenazesi, Ali B'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Ali Bıçkı’nın cenazesi Karamürsel Akçat Köyü Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından köy mezarlığında defnedilecek.