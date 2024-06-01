Motosiklet nedeniyle komşular sopayla birbirine girdi

Aksaray Küçükbölcek Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, aynı apartmanda oturan iki komşu arasındaki park yeri anlaşmazlığı şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Motosiklet park etme konusunda başlayan sözlü tartışma, kısa sürede eli sopalı ve taşlı bir kavgaya evrildi. Olay, Erdem Apartmanı önünde gece yarısı gerçekleşti.

İddialara göre, bir komşu motosikletini apartman önüne park etmekte ısrarcı olurken, diğer komşu ise buna karşı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, iki grubu ayırmakta zorlandı ve ek takviye çağrıldı.

Kavga sırasında aile bireylerinin de karıştığı görüldü ve çıkan arbedede 7 kişi yaralandı. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonlarına da yansıdı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı. Yaralılardan A.A., T.A., A.Ü., Ç.K., S.K., E.K. ve T.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede bir adet kurusıkı tabanca ele geçirdi ve üç kişiyi gözaltına aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.