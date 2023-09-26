Motosiklet sahibinin gözü önünde alev alev yandı

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde İ.A.’ya ait plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken alev aldı.
Yol kenarında durdurduğu motosikletinin üzerinden atlayarak yanmaktan kurtulan sürücü İ.A., çevreden geçen otomobilleri durdurarak yangın söndürme tüpü istedi. İ.A., durdurduğu araçlarda yangın söndürme tüpü bulamayınca motosikletteki yangın giderek büyüdü.
BÜYÜK HASAR ALDI
Bir süre sonra durdurduğu araçta yangın söndürme tüpü bulabilen İ.A., vakit kaybetmeden motosikletinde çıkan yangını söndürdü. Yangında motosiklet büyük oranda hasar aldı.