Motosiklet sürücüleri arasında bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü

Kaynak: DHA
Motosiklet sürücüleri arasında bıçaklı kavga çıktı: 1 ölü
İstanbul Bayrampaşa’da motosikletlilerin arasında çıkan yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybetti.

Bayrampaşa’da bulunan Muratpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan 23 yaşındaki Muhammed Oral ve arkadaşı 26 yaşındaki S.A. karşı yönden gelen başka motosikletli iki kişiyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine tekme ve tokatla saldırdı. Kavga esnasında 17 yaşındaki Y.Y. yanında bulunan bıçakla Oral’a saldırdı.

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Oral, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, Y.Y. ile birlikte kavgaya karışan arkadaşları R.U.(19) ve K.A.(16) olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oral, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, şüpheli şahıslar yakalandı. Muhammed Oral’ı öldürdüğü belirlenen Y.Y. ve darbeden R.U.(19) ile K.A.(16)'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği iletildi.

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