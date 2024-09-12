Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Trabzon'da kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi.

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, balıkçı barınaklarından çıkarak karşıya geçmeye çalışan Ekrem Demircioğlu, Trabzon'dan Rize yönüne doğru ilerleyen Sefer A. yönetimindeki motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Demircioğlu’nu hastaneye kaldırdı. Motosikletin çarpma anında düşen sürücüsü Sefer A. da yaralanarak başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, motosiklet sürücüsünün kaza sonrası metrelerce sürüklendiği görüldü

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