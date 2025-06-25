Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu

Kaynak: İHA

Malatya Yeşilyurt’ta motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Savrulan motosikletli karşı yönden gelen otomobilin altına girdi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. yönetimindeki 44 AHN 391 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 44 ABT 717 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, otomobilin altına girdi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada motosiklet sürücüsü A.E. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Aksaray’da Kaçakçılığa Darbe!
Aksaray’da Kaçakçılığa Darbe!
Hande Baladın'dan kötü haber
Hande Baladın'dan kötü haber
Çin ve Tayvan arasında gerginlik artıyor
Çin ve Tayvan arasında gerginlik artıyor
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu
Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede! CHP’li Karaoba’dan sert çıkış
Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede!