Motosiklet sürücüsü şaşırttı! 71 bin lira ceza kesildi

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü şaşırttı! 71 bin lira ceza kesildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücü belgesi olmayan ve motosikleti plakasız kullanan alkollü sürücüye polis ekiplerince 71 bin lira ceza kesildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücü belgesi olmayan ve motosikleti plakasız kullanan alkollü sürücüye polis ekiplerince 71 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle E.A. isimli motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Yapılan denetimde şahsın alkollü olduğu, sürücü belgesinin olmadığı ve motosikletin plakasız olduğunu tespit edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, sürücüye 71 bin lira cezai işlem uygularken motosiklet ise trafikten men edildi.

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