Motosikleti olanlar dikkat! Artık zorunlu olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Motosikleti olanlar dikkat! Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, milyonlarca motosiklet sürücüsünü ilgilendiren değişikliği açıkladı. Bakanlık motosikletlerde parça temini ve bakım sorunlarına ilişkin yeni bir adım attı, artık zorunlu olacak.

Elektrikli araçlarla ilgili ciddi düzenlemelere giden Ticaret Bakanlığı, bu kez de motosiklet severleri ilgilendiren bir karar aldı. Bakanlık, elektrikli motosikletler, traktörler ve römorklar için de 7 farklı bölgede en az 20 yetkili servis açma zorunluluğu getirdi.

Bu karardaki asıl amaç, elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkabilecek parça temini ve bakım sorunlarına çözüm bulmak. Özellikle elektrikli motosiklet kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı parça bulunamama sorunu, bu yeni düzenlemeyle ortadan kalkması hedefleniyor.

PARÇASI BULUNMAYAN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PİYASAYA SÜRÜLEMEYECEK

Geçtiğimiz sene tam elektrikli modellerin ardından kablo ile şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeller için de 7 bölge ve 20 yetkili servis kuralı getiren Ticaret Bakanlığı, bu yöntemle elektrikli motosikletler, traktörler ve römorkları da dahil etti. Bu değişiklikle beraber artık bozulduktan sonra parçası bulunmayan elektrikli araçlar piyasaya sürülemeyecek.

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