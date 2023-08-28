Motosikleti yüzüstü yatırdığı arkadaşının üstüne çıkıp sürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin üzerine yatarak arkadaşını beline oturtup motosiklet kullanan sürücü ile arkadaşına 7 bin 195 TL ceza kesildi.

KAYNAK: İHA
Motosikleti yüzüstü yatırdığı arkadaşının üstüne çıkıp sürdü

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Çevre Yolu'nda Taner H.'nin 48 PF 622 plakalı motosiklet üzerine yattıktan sonra arkadaşı Arda B.'yi beline oturtup trafikte seyrettiği anlar bir başka araç sürücüsü tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Trafikteki bu akıl almaz görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsü Taner H. ve arkadaşı Arda B.'yi yakaladı.

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Sürücü Taner H.'ye trafik güvenliği ve yolcusunu tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan toplam 6 bin 323 TL para cezası uygulanırken, yolcu Arda B.'ye de 872 TL para cezası kesildi.

Trafik ekipleri motosikleti trafikten men ederek, gençleri trafik kazalarına karşı uyarıp, trafik kurallarına uymalarını istedi.

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