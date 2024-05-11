Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif yaşam savaşını 10 gün sonra kaybetti

Kaynak: DHA
Motosikletin çarptığı üniversiteli Elif yaşam savaşını 10 gün sonra kaybetti
Isparta’da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi Elif Metiner (20) kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

1 Mayıs günü saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana gelen olayda, Uzman çavuş R.K.'nin (29) kontrolündeki 32 FJ 498 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Elif Metiner'e çarptı. Savrulan Elif Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Metiner, yapılan müdahale sonrası Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olduğu belirtilen Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Metiner, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Metiner, kazadan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Elif Metiner'in cenazesi otopsiden sonra ailesine teslim edildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede 2 arkadaşı ile yolun karşısına geçmek isteyen Elif Metiner'e, refüje atlayacağı esnada motosikletin çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle Metiner'in sürüklendiği, motosikletin de devrildiği anlar görüntülere yansıdı.

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