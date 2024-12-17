Motosikletin tehlikeli yolculuğu kaza ile sonuçlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletin tehlikeli yolculuğu kaza ile sonuçlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet arasında kaza meydana geldi. Kazada, ticari taksiye çarpan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı.

Edirne Keşan ilçesinde Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi istikametinden mahalle meydanına giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü T.U. (24) yönetimindeki 39 AAG 956 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.K. (26) yönetimindeki 22 T 4023 plakalı ticari taksiye çarptı.

Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü T.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan T.U. tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Motosikletin tehlikeli yolculuğu kaza ile sonuçlandı

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