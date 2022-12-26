Yarış yapan motosikletlere çarpmamak isterken beton direğe çarptı

Kaza, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 3 motosiklet hem yarışıp hem de akrobatik hareketler yaptı.

O esnada 41 YZ 810 plakalı SUV tipi Ford marka aracıyla seyreden Şeval K., aracına yakın geçen motosikletlere çarpmamak için aniden manevra yaptı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazalı araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)