26 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Yarış yapan motosikletlere çarpmamak isterken beton direğe çarptı

Yarış yapan motosikletlere çarpmamak isterken beton direğe çarptı

Kocaeli’de SUV tipi aracıyla seyir halinde olan sürücü, önünde yarışan ve kendisine çok yakın geçen 3 motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip beton elektrik direğine çarparak durabilen sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 03:31
Takip Et

Motosikletlere çarpmamak için beton elektrik direğine çarptı. 1 yaralı

Yarış yapan motosikletlere çarpmamak isterken beton direğe çarptı
+
Aa
-

Kaza, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 3 motosiklet hem yarışıp hem de akrobatik hareketler yaptı.

O esnada 41 YZ 810 plakalı SUV tipi Ford marka aracıyla seyreden Şeval K., aracına yakın geçen motosikletlere çarpmamak için aniden manevra yaptı. 

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazalı araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
1
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿İşte 2023'te şansı yaver gidecek burçlar
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
2
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿'Nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası ABD'yi vurdu: En az 17 kişi yaşamını yitirdi
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
3
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Icardi Wanda Nara ile canlı yayında kavga etti
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
4
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
5
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en iyi mutfakları listesi belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
6
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Muharrem İnce’den ‘aday’ açıklaması: Biz de gideriz kardeşim onun arkasından...
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
7
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Şenol Güneş NKoudou'ya çok sert çıktı
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Paris saldırısının şüphelisiyle ilgili yeni gelişme
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Avcılar Ambarlı önlerinde tekne arızası
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Sağlık Bakanlığı,1468 kişiyi işe alacak
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
﻿Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.