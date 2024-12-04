Motosikletli faciayı kıl payı kurtardı

Kaynak: İHA
Motosikletli faciayı kıl payı kurtardı

Adıyaman'da seyir halindeki motosikletli dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkıp kavşağa hızla giren otomobile çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2471 Sokak ile 3.Çevre yolunun kesiştiği kavşakta bir motosiklet dönüş yaptı. Motosikletin dönüşü tamamlamasının hemen ardından, kontrolden çıkıp kendi etrafında daireler çizerek hızla gelen otomobil kavşağa girdi.

Yaşanan olay ve motosiklet sürücüsünün çarpışmaktan kıl payı kurtulması kameralara yansıdı. Ölümden şans eseri kurtulduğunu fark eden sürücünün şaşkın bakışları da kameraya yansıdı. Kontrolden çıkan otomobil ise her hangi bir yere çarpmadan cadde ortasında durabildi.

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Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası her iki sürücü daha sonra araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

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