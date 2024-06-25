Motosikletli kadın kendisini uyaran sürücüye saldırdı

Kaynak: DHA
Motosikletli kadın kendisini uyaran sürücüye saldırdı

İstanbul Avcılar'da telefonla konuşarak seyreden kadın motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran otomobil sürücüsüne sinirlenerek saldırdı.

Çekilen videonun sosyal medyada paylaşılmasının sonrasında yakalanan motosiklet sürücüsü kadına bin 308 lira ceza yazıldı.

72493.jpg

Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri önünde gerçekleşti. Aktarılanlara göre Küçükçekmece yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsünün telefonla konuşması üzerine, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından uyarıldı. Olaya sinirlenen motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurdu ve uyarı gelen aracın yanına geldi.

72493-2.jpg

"Sana ne?" diye bağıran kadın sürücü bir süre sonra otomobilin camını yumruklamaya vurmaya başladı. Görüntüler ise başka bir araçtaki vatandaş tarafından çekilerek paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D.G.'yi yakalayarak bin 380 lira idari para cezası kesti.

Son Haberler
Süper Lig ekibinden sert tepki: 'TFF'yi göreve davet ediyoruz' Spor
Süper Lig ekibinden sert tepki: 'TFF'yi göreve davet ediyoruz'
Patilerini yıkamadan eve girmedi Video
Patilerini yıkamadan eve girmedi
Rusya ve Ukrayna 180 esir takası gerçekleştirdi Dünya
Rusya ve Ukrayna 180 esir takası gerçekleştirdi
Hem maçı kaybetti hem kız arkadaşını Yaşam
Hem maçı kaybetti hem kız arkadaşını
Asgari ücret zammında net rakam geldi. Ankara'dan sürprizi kulis bilgisi Ekonomi
Asgari ücret zammında net rakam geldi. Ankara'dan sürprizi kulis bilgisi
Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirtti Dünya
Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirtti