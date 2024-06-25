Motosikletli kadın kendisini uyaran sürücüye saldırdı

Çekilen videonun sosyal medyada paylaşılmasının sonrasında yakalanan motosiklet sürücüsü kadına bin 308 lira ceza yazıldı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan İBB Sosyal Tesisleri önünde gerçekleşti. Aktarılanlara göre Küçükçekmece yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsünün telefonla konuşması üzerine, aynı yönde ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından uyarıldı. Olaya sinirlenen motosiklet sürücüsü, motosikleti durdurdu ve uyarı gelen aracın yanına geldi.

"Sana ne?" diye bağıran kadın sürücü bir süre sonra otomobilin camını yumruklamaya vurmaya başladı. Görüntüler ise başka bir araçtaki vatandaş tarafından çekilerek paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D.G.'yi yakalayarak bin 380 lira idari para cezası kesti.