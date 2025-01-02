Motosikletli kurye metrelerce sürüklendi

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa'da motosikletli kurye yağışın ardından kayganlaşan yolda devrilerek sürüklendi. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Aralık Perşembe günü saat 13.40 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi.

Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli kurye, sokak girişinde yavaşlamak için fren kullandı. Bu sırada kayarak devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.

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Kazayı görenler motokuryenin yardımına koştu. Motokurye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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