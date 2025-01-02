Motosikletli kurye metrelerce sürüklendi

Kaza, 26 Aralık Perşembe günü saat 13.40 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi.
Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli kurye, sokak girişinde yavaşlamak için fren kullandı. Bu sırada kayarak devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.
Kazayı görenler motokuryenin yardımına koştu. Motokurye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasıyla kaydedildi.