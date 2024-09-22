Motosikletli kuryenin çarptığı kadın yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletli kuryenin çarptığı kadın yaralandı

Eskişehir'de bir motosikletli kuryenin çarpması sonucunda yaralanan kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Eskişehir'de bir motosikletli kuryenin çarpması sonucunda yaralanan kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kaza, dün akşam saat 20.20 sularında Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı M. Pehlivan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, T.Ö. isimli kadına karşıdan karşıya geçmek istediği esnada yoldan geçen bir motosikletli kurye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kadın yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansta müdahale edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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