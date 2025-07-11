Motosikletli saldırganlar iş yerlerini kurşunladı!

Olay, 29 Haziran'da Şenlikköy Mahallesi'ndeki 2 ayrı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli saldırganlar saat 00.50 ve 22.30 sıralarında 2 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlar iş yerlerinin kapılarına ve camlarına isabet etti.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler tarafından bir iş yerinin giriş kapısına 2 kurşun, diğer iş yerinin camlarına da 4 adet kurşun isabet ettiği belirlendi. Güvenlik kameraları detaylı incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda, motosikletli şahısların bir araç ile birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Çalışmaların ardından 8 Temmuz'da Avcılar, Esenyurt ve Sultangazi ile Manisa olmak üzere toplam 4 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, K.K. (21), L.D. (21), A.İ. (20), A.E.K. (22) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden L.D.'nin adresinde 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı 2 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, motosikletli saldırganların iş yerlerini kurşunladıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.