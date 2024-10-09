Motosikletli saldırı can aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosikletli saldırı can aldı

Eskişehir’de motosikletle gelen saldırgan pompalı tüfekle 29 yaşındaki Burak Ünlüer'e ateş etti. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği iddia edilen kişi Sakarya’da yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak’ta meydana gelen ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, motosikletiyle gelen H.K., Burak Ünlüer’e pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan 29 yaşındaki Burak Ünlüer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

aw304290-01.jpg

Olayın ardından motosikletiyle kaçan H.K. isimli şüphelinin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Sakarya’ya kaçan şüpheli H.K., yakalanarak gözaltına alındı.

aw304290-02.jpg

Cinayet anının güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği olay hakkında polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son Haberler
Tunceli’de zor durumdaki yavru sincapları şırınga ile beslediler
Tunceli’de zor durumdaki yavru sincapları şırınga ile beslediler
Samsun’un uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Samsun’un uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak Büyükekşi hamlesi. Savcılığa şikayet edecek
Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak Büyükekşi hamlesi. Savcılığa şikayet edecek
900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Meteoroloji’den 'yağış yok sis ve pus var' uyarısı
Meteoroloji’den Sis ve Pus Uyarısı