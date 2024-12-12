Motosikletli tetikçi iş adamını öldürürken canlı yayın yaptı

8 Aralık akşamı Sarıyer’deki Vadi İstanbul’da yaşanan olayda, bölgedeki bir restoranda bulunan Aras Yılmaz’ı (46) öldüren tetikçi, saatler sonra saklandığı kamyon kasasında yakalandı. Halk tv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Mert Akçay (30), cinayet günü Esenyurt’ta Emre B. ile görüştüğünü söyledi. Akçay, bu görüşme sırasında Emre B.’nin, Aras Yılmaz’ın fotoğrafını kendisine gösterdiğini ifade ederek, “Bunu vurmamız gerekir” dediğini ifade etti.

CİNAYET SİLAHINI EMRE B. VERDİ

Cinayette kullanılacak motosiklet ve silahı da Emre B.’nin temin ettiğini ifade eden Akçay, Aras Yılmaz’ın bulunduğu Vadi İstanbul’daki restoranın önüne giderek beklemeye başladığını söyledi. Burada 2 saate yakın bekleyen Akçay, Emre B.’nin kendisine verdiği plakaya bakarak Aras Yılmaz’ın da restoranda olduğunu gördüğünü belirtti.

GEÇECEĞİ GÜZERGAHLARI DA İLETTİ

Mert Akçay ifadesinin devamında, Aras Yılmaz’ın restoranda çıkış anını dahi Emre B.’nin kendisine söylediğini belirterek, Yılmaz’ın hangi güzergahı kullanacağı bilgisini de bu kişinin kendisine ilettiğini kaydetti. Dakikalar sonra Yılmaz’ın kullandığı araç Akçay’ın önünden geçti.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ AN TELEFONU AÇIKTI

Tetikçi Akçay, kısa süre takip ettiği aracın önüne geçti. Bu esnada Emre B. ile telefon görüşmesini devam ettiren Akçay “Ben aracı gördüğümde Emre’ye söyledim. O da bana ‘tamam yapıştır o zaman’ dedi. Silah seslerini duyduktan sonra ‘öldürdün mü’ dedi. Ben de ‘vurdum’ dedim” şeklinde ifade verdi.

KAMYONETE SAKLANDI

Olay yerinde kaçarken, kendisini takip eden Porsche marka bir aracın, motosikletine vurarak yere düşmesine sebep olduğunu ifade eden Akçay, ardından koşarak bir kamyonetin kasasına girdi. Çevredeki bir kişinin ihbarı sonrası kamyonun önüne gelen polisler Akçay’ı yakaladı.

SORGUDA 4 İSİM SORULDU

Mert Akçay’a sorgusunda Öner Ö., Reza H. ve Khalil J.’yi tanıyıp tanımadığı da soruldu. Akçay bu kişilerden sadece Öner Ö.’yü tanıdığını belirtti. Mert Akçay, öldürdüğü Aras Yılmaz'ı tanımadığını ve pişman olduğunu söyledi. Reza H. ve Khalil J.'nin; Aras Yılmaz’ın geçiş güzerhahı dahil bir dizi bilgiyi cinayeti işleyecek şebekeye ilettiği öne sürülüyor.