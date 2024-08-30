Mourinho Amrabat sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Mourinho sözlerine, "Alanyaspor'un Başakşehir ile oynamış olduğu maçı izlemiştim. Aynı zamanda video olarak da oynamış oldukları diğer maçları izledim. İyi bir takım, topla iyiler, oyun kurmada iyiler ön bölgede hızlı futbolcuları var. Zor bir maç olacak ama burada geçirdiğim haftalar boyunca şunu anladım ki Türk futbolunda kolay maç diye bir şey yok. Eğer maçlarını kolay olmasını istiyorsak bunu bizim sağlamamız gerekiyor ama prensip olarak kolay maç yok." ifadeleriyle başladı.

AMRABAT SORUSUNA FLAŞ CEVAP!

Mourinho, Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Sofyan Amrabat ile ilgili gelen soruya ise "Maçtan sonra... Maçtan önce Sofyan Amrabat yok. Kazanmamız gereken bir maçımız var, o yüzden Amrabat şimdi değil." yanıtını vererek herkesi şaşırttı.