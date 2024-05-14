Mourinho bavulunu topluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho bavulunu topluyor
Aziz Yıldırım'ın ismini açıklamasının ardından Fenerbahçe camiasında büyük heyecan yaratan Mourinho'yu Avrupa Basını manşete taşıdı.

Fenerbahçe Kulübü için başkanlık yarışında olan Aziz Yıldırım, seçilmesi durumunda teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu göreve getireceğini ilan etti.

Yıldırım'ın bu açıklaması uluslararası basında geniş yankı buldu.

Fenerbahçe2nin eski başkanı Yıldırım, "Geçtiğimiz hafta Mourinho ile birebir görüştüm. İki saatlik bir toplantı gerçekleştirdik. Ona, 'Fenerbahçe'nin senin gibi birine ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. Üç başkan adayından hangisi kazanırsa kazansın, kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmelisin. Benim isteğimle değil, kazanan adayla gel' dedim. 2003'te Porto ile başladığın yükselişi Fenerbahçe'de de sürdürebilirsin' dedim ve bu fikri memnuniyetle karşıladı. Ekibimle onun menajerleri arasındaki görüşmeler sürüyor" dedi.

AVRUPA'DA MANŞETLERDE

Yıldırım'ın bu ifadeleri, dış basında büyük ilgi gördü.

İngiltere'den The Sun gazetesi, "Jose Mourinho, dört yıllık bir aradan sonra Fenerbahçe'den teklif aldı" başlığı altında, Mourinho'nun teklifi kabul etmesi halinde eski öğrencisi Fred ile çalışacağını yazdı.

Football Italia, "Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho" ifadesini kullandı.

İspanya'dan AS gazetesi, "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir" başlığıyla haberi aktardı.

Portekiz medyasından Record, "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu garanti etti", A Bola ise "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın" ifadelerini kullandı.

Portekiz'in önde gelen spor gazetesi Spor Section ise "Mourinho bavulunu topluyor" yorumunda bulundu.

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