Mourinho dayanamadı. Maç sonu patladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Mourinho dayanamadı. Maç sonu patladı

Lugano maçının ardından konuşan Mourinho zeminden dolayı isyan etti.

Fenerbahçe’nin başında çıktığı ilk resmi maçta Lugano’yu 4-3 mağlup eden Jose Mourinho maç sonu açıklamalarda bulundu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Zemini kabul edilemez bulan Mourinho, "Maçtan önce mazeret sunmak istemedim. Ancak sentetik zeminde oynamak çok zor. Şampiyonlar Ligi maçında böyle bir sahada oynanması kabul edilemez. Koşu yapamadık. Oyun hızımızı yavaşlattı" dedi.

"İYİ BİR TAKIMIZ"

Yönetimin kendisine çok iyi bir kadro verdiğini belirten Portekizli teknik adam, "Ben buraya geldiğimde kulüpten en iyi kadro kurmasını istemiştim. Kulüpte çok iyi oyuncular aldı ve iyi bir takım kurduk. Yapılan transferlerden dolayı mutluyum. Kulübün çıkardığı işlerden dolayı mutluyum. İsim vermedim. Kulüp bana en iyilerini verdi. İyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

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